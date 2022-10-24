شكرا لقرائتكم خبر بري: لن أقف صامتا أمام تعثر انتخاب رئيس للبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال إنه سيسعى، بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس في 31 أكتوبر الحالي، إلى استمزاج آراء الكتل النيابية وقادة الأحزاب حول الدعوة إلى حوار مفتوح يراد منه تعبيد الطريق لتكون سالكة أمام انتخاب الرئيس، وقطع الطريق على تمديد مفتوح للشغور الرئاسي.ويعقد مجلس النواب اللبناني اليوم، جلسة لانتخاب رئيس جمهورية للبنان بعد إخفاق ثلاث جلسات سابقة.
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