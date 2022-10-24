شكرا لقرائتكم خبر السيسي: ترسيم حدودنا البحرية مع المملكة واليونان فاتحة خير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، ترسيم الحدود البحرية مع السعودية واليونان وقبرص في البحرين الأحمر والمتوسط، فاتحة خير على بلاده.

وقال خلال «المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022»، الذي انطلقت فعالياته أمس، وبثته القنوات الفضائية المصرية «إن حقل ظُهر للغاز الطبيعي لم يكن ممكنا اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود مع قبرص واليونان في البحر المتوسط، والسعودية في البحر الأحمر».

وأضاف «لولا ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل في هذه المناطق»، قائلا إن اكتشاف حقل ظهر كان عظيما، ولولاه لكانت مصر مظلمة.

وتابع «إننا حين توصلنا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية تعرضنا لهجوم»، مشيرا إلى أن شركة إيني الإيطالية طلبت فترة زمنية 5 سنوات للتنقيب عن الغاز في حقل ظهر بالبحر المتوسط، لكن طلبنا منها اختصار تلك الفترة إلى 18 شهرا فقط، مع حل كل المشكلات داخل الحدود البحرية المصرية على الفور.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن عقد المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»، جاء إدراكا بأهمية وضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري، تشارك فيها كل الأطراف، ليس فقط الحكومة بل كل الخبراء والمتخصصين ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية.

وقال مدبولي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: إن المؤتمر الاقتصادي يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن كل الحكومات المتقدمة والقوية اقتصاديا والدول الناشئة، تصارع من أجل النجاة وضمان الاستقرار.

وأضاف «مصر ليست بمنأى عن دول العالم، بل على العكس، مصر صنفت من كل المؤسسات الدولية واحدة من الدول التي كانت أكثر تأثرا بالأزمة العالمية الضخمة».