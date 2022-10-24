1000 سلة سعودية للسوريين والفلسطينيين واللبنانيين

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على صعيد آخر نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 42 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث تنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1.000 سلة غذائية في محافظات بيروت والبقاع والشمال اللبنانية، استفاد منها نحو 5 آلاف فرد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، ضمن دعم المملكة للأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في لبنان.على صعيد آخر نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 42 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث تنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.

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