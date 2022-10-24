مسام ينتزع 808 ألغام من اليمن في شهر

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ونزع فريق «مسام» 68 لغما مضادا للدبابات و 246 ذخيرة غير متفجرة و16 عبوة ناسفة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نزع 11 لغما مضادا للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة بمديرية الخوخة، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد و15 لغما مضادا للدبابات و15 ذخيرة غير متفجرة بمديرية حيس.وفي محافظة مأرب نزع الفريق 277 لغما مضادا للدبابات في مديرية مأرب، ونزع لغم واحد مضاد للأفراد ولغم واحد مضاد للدبابات في مديرية رغوان.
فيما تمكن الفريق في محافظة شبوة من نزع 40 لغما مضادا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية عين، ونزع 5 ألغام مضادة للأفراد و10 ألغام مضادة للدبابات وعبوة ناسفة واحدة بمديرية عسيلان.
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