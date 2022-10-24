شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة تدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا.

وأكد خلال لقائه مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وفقا لوكالة الأنباء الليبية أمس، عزمه على الاستماع إلى جميع الأطراف الليبية، مجددا دعم الأمم المتحدة لحل مستدام بملكية الليبيين لإعادة السلام والاستقرار إلى البلاد.

والتقى المبعوث الأممي كذلك مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن الشرق، وحثهم على مواصلة جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.