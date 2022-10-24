حركة الشباب تفجر فندقا بمدينة صومالية

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وأكدت وسائل إعلام رسمية أن القوات الأمنية تتعامل مع حادث إرهابي في فندق اسمه توكل، وأوضح ضابط شرطة وأحد السكان أن سيارة مليئة بالمتفجرات اقتحمت بوابة فندق وسط كسمايو بالصومال بعد إطلاق نار، وارتطمت السيارة المفخخة بمدخل الفندق، أعقبه اقتحام مسلحين من حركة الشباب داخل الفندق.وهناك عشرات الأشخاص المحتجزين داخل الفندق، كما أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى، وتبنت حركة الشباب الإرهابية الهجوم فورا، فيما لم تعلق السلطات الصومالية.
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