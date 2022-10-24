شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصريين الأحرار: كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادى "أبهرتنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمؤتمر الاقتصادي الذي انطلقت أولى فعالياته اليوم، الأحد، أصابته بحالة إبهار، بسبب كم المعلومات والعبارات التي شهدتها، أولها ما يتعلق بفلسفة الحكم، إلى جانب جملة "الاستقرار الهش" التي تحمل معاني كثيرة.

أضاف عصام خليل، في لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المؤتمر الاقتصادي شهد استعراض كل ما جرى في مصر اقتصاديا منذ عام 1982 وحتى اليوم، لاسيما فيما يتعلق بالزيادة السكانية ومشكلات التعليم وكل شئ.

وتابع عصام خليل، أن المؤتمر الاقتصادي تناول اليوم معلومات جديدة حول المشروعات القومية، مثل عوائد المدن الجديدة والتي تبلغ عددها 40 مدينة جديدة، مضيفا: "كلمة الرئيس شهدت الحديث عن الاستثمار في الشعبية، وهذه تحمل مخاطر كبيرة جدا، بجانب طريقة الدقة في اتخاذ القرار".