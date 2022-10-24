وكيل "دفاع الشيوخ": المؤتمر الاقتصادى فرصة لتحفيز الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعقد المؤتمر الاقتصادي 2022 جاءت في وقت غاية في الأهمية لما يشهده العالم من أزمة اقتصادية لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية .

وأضاف أن كل حكومات الدول والمتقدمة اقتصاديا تسعى للنهوض بالمستوى الاقتصادي الذي يساهم في توفيراستقرار داخلي والخروج من هذة الأزمة بسلام، مشيدا بصراحة الرئيس السيسي وحديثه عن الوضع الاقتصادي الحالى، موضحا أن الفيلم التسجيلي الذي شاهده الرئيس السيسى أثناء افتتاح المؤتمر الاقتصادي 2022 كان واضحا وكاشفا حيث ناقش الأوضاع الاقتصادية للدولة المصرية عن طريق حوار يدور داخل أسرة مصرية متوسطة بها كافة الأفراد الممثلة للشعب المصرى ويشرح إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل مبسط يناسب كافة الفئات .

وأشار اللواء نصير إلي أن الهدف الرئيسى من انعقاد المؤتمر الاقتصادي هو وجود حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر بسبب الاوضاع الاقتصادية العالمية وتحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

وأضاف اللواء طارق نصير أن الرئيس السيسي منذ أن تولى حكم مصر عاهد نفسه وشعبه بالوفاء للوطن وإلا يدخر جهدا من أجل وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.