شكرا لقرائتكم خبر عن الخطة والموازنة بـ«النواب»: أصدرنا العديد من القوانين المهمة منذ عام 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب في عام 2016 تم فيه إصدار العديد من القوانين التي كانت هامة للغاية، وكان على رأسها قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس، «أحنا في لجنة الخطة والموازنة كان عندنا قانون الجمارك، وده جزء من المنظومة التشريعية اللي اتعملت خلال الـ5 سنوات الماضيين».

وأضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن مثل تلك القوانين كنا في حاجة ماسة لهم مع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي سهل سداد الضرائب على أصحاب تلك المشروعات عبر وضع مبالغ مقطوعه.

واستطرد: «كل الكلام ده كان بنية تشريعية أساسية كانت لازم تتعمل حتى ننطلق تواكبا مع الإصلاح الاقتصادي اللي بدأناه في 2016، والقوانين التي تم إنجازها بمجلس النواب جميعها مطلوبة، وقانون الإفلاس من أهم القوانين اللي اتعملت لأن المستثمر اللي هيجي عايز يعرف لو تعثر هيطلع أزاي، والقانون قدامهم كان واضح وصريح».

وأوضح أن القانون الجديد الخاص بالجمارك سهل دخول المواد المستوردة إلى مصر، كما وسهل التصدير من مصر، «حظنا السيء جه في قصة حرب روسيا وأوكرانيا، وحصلت مشاكل في العملة الصعبة عندنا، والجمارك مكنتش مانعه تطلع الحاجات اللي برة مصر، لكن البنك المركزي هو اللي كان لازم يوفر العملة للحاجات المستوردة علشان تدخل مصر».