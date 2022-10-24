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نائب "التنسيقية" يتفقد مدارس منشأة القناطر ويستمع لرؤى الطلاب والمعلمين بشأن الحوار الوطنى

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القاهرة - سامية سيد - تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جهودها للتوعية بأهمية الحوار الوطني، حيث نظمت جولة جديدة بمحافظة الجيزة، استهدفت الاستماع لرؤية الأهالي حول الحوار الوطني وما يرجونه من مطالب من المنتظر ترجمتها لتوصيات قابلة للتنفيذ خلال جلسات الحوار المقبلة.

وفي هذا الإطار، نظم النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، جولة تفقدية لمدرستي منشأة القناطر الإعدادية والشهيد محمد عبده الثانوية العامة المشتركة في منشأة القناطر، للوقوف على مطالب واحتياجات القائمين على العملية التعليمية.

وخلال جولته، استمع النائب لمطالب وشكاوى المعلمين والطلاب، والتي تمثلت في عجز المعلمين وضعف رواتبهم مطالبين برفع كفاءة المدارس وتقليل كثافة بعض الفصول.

وأكد نائب التنسيقية رفع مطالب المعلمين والطلاب إلى التنسيقية لترفعها بدورها إلى جلسات الحوار الوطني، موضحا أن لقائه بهم يأتي في ضوء سلسلة من الجلسات للتواصل مع المواطنين ونقل نبض الشارع والوقوف على احتياجاتهم، في ظل ما تنتهتجه الدولة من استيعاب لكافة الأفكار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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