شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فتحى: المؤتمر الاقتصادى جاء فى توقيت هام فى ظل الأزمة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن المؤتمر الإقتصادى جاء في توقيت هام جداً في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها جميع دول العالم.

وأضاف فتحي، خلال بيان له اليوم، أن هذا المؤتمر يؤكد جدية الدولة في وضع استراتيجية وخارطة طريق لمواجهة الأزمة الراهنة، ووضع حلول للمشكلات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، موضحا أن المؤتمر الإقتصادي يعد منصة هامة للغاية لعرض الرؤى الخاصة بالحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين تجاه دعم الاقتصاد المصرى.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلي أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، كانت كاشفة وواضحة واتسمت بالمصارحة والشفافية، والتي كشفت حقيقة الأمور كاملة أمام المواطنين، ليعلموا حجم الإجراءات والتحديات للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، والجهد الكبير التي تبذلها الدولة لمواجهة هذه التحديات.