شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: حديث الرئيس السيسي وضح بصدق استراتيجية الدولة للإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 هي خارطه طريق للمستقبل، وتوضيح للاستراتيجية الوطنية للإصلاح التي اعتمدتها الدولة المصرية، لمواجهه التحديات التي عاني منها الوطن لعقود من الزمن.

وأضاف وكيل الشيوخ في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الرئيس اعتمد في حديثه على المكاشفة والمصارحة أمام أبناء وطنه، موضحاً بأن الإنجازات التى تحققت حفرت في سجلات التاريخ، وفاقت الخيال، وأن ما تحقق من رؤية الرئيس للإصلاح كانت الصخرة التي تحطمت عليها كل الصعاب، وبرهنت على معدن الشعب المصرى الأصيل الذي تحمل تكلفه الإصلاح الاقتصادى، وساهم في دفع عجلة التنمية.

وتابع أبو شقه بأن الأرقام التي ذكرها للرئيس في حديثة كشفت عن حقيقة الإنجاز الذي تحقق، الذي هو بحق إعادة بناء من جديد للدولة المصرية، وأن مبلغ 7 تريليونات جنيه تم إنفاقهم لتحقيق التنمية في مصر، وإنشاء 40 مدينة جديدة والتى أضافت 10 تريليونات جنيه لأصول الدولة، وأن الدولة المصريه خلال 7سنوات عملت بحجم طاقة عمل 25 ألف ساعة عمل فى 84 شهرا، وجميعها أرقام تترجم حجم الإنجاز، وتكشف مستقبل مصر بقيادتها الرشيدة والحكيمة ..

وشدد وكيل الشيوخ بأن الرهان الحقيقي الذي سيعبر بالوطن إلي بر الأمان هو وعي المصريين، في مجابهه التحديات، خاصة أن مصر بفضل الفكر الواعي للقيادة السياسية مازالت تستطيع مواجهة التحديات الكبري في وقت عجزت فيه كبري الدول في العالم وغرقت في أزمات كبيرة .