شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيلينسكي: روسيا الوحيدة القادرة على استخدام السلاح النووي في أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن روسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على استخدام الأسلحة النووية في أوروبا.

وانتقد زيلينسكي افتراض وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، خلال مكالماته الهاتفية مع نظرائه الغربيين، بأن أوكرانيا ربما تستعد لاستخدام "قنبلة قذرة" في الصراع الحالي، وهو سلاح تقليدي مزوَّد بمواد نووية.

وأضاف زيلينسكي في رسالته المصورة المسائية: "إذا كان بإمكان أي أحد استخدام الأسلحة النووية في هذا الجزء من أوروبا، فهو مصدر واحد فقط، وهذا المصدر هو الذي أمر الرفيق شويغو بالاتصال هاتفيا هنا أو هناك".

وتابع: "الكل يفهم جيدا، إنهم يفهمون من هو مصدر كل الأشياء القذرة التي يمكن تخيلها في هذه الحرب".

وكان وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، قد نفى مزاعم نظيره الروسي، سيرغي شويغو، في اتصال هاتفي بينهما يوم الأحد، بأن الدول الغربية تعمل على تسهيل خطة كييف لتصعيد الصراع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إن والاس "نفى هذه المزاعم وحذر من أن مثل هذه الادعاءات يجب ألا تستخدم ذريعة لزيادة التصعيد".

وكانت وكالات الأنباء الروسية قد ذكرت نقلا عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن شويغو أخبر والاس في الاتصال الهاتفي بأن روسيا تشعر بالقلق من أن كييف قد تستعد لاستخدام "قنبلة قذرة" في أوكرانيا، وهو ادعاء كرره في اتصالين مع وزيري الدفاع الفرنسي والتركي في وقت سابق من اليوم.

ولم تنشر روسيا أي دليل يدعم هذا الادعاء.

تحذير روسي عاجل من استخدام أوكرانيا "قنبلة قذرة"

وعبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن قلقه لوزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورن بشأن احتمال استخدام كييف "قنبلة قذرة"، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد.

وذكرت الوزارة: "في 23 أكتوبر 2022، أجريت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ووزير دفاع الجمهورية الفرنسية".

وأضافت الوزارة أنه "تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا الذي يتجه نحو المزيد من التصعيد غير المنضبط".

وأوضحت الوزارة أن شويغو نقل لنظيره الفرنسي مخاوفه بشأن الاستفزازات المحتملة من أوكرانيا باستخدام" قنبلة قذرة "

فوفقًا لمصادر موثوقة في دول مختلفة - بما في ذلك أوكرانيا - ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن نظام كييف يستعد لاستفزاز على أراضيه بتفجير ما يسمى بـ "القنبلة القذرة" أو الأسلحة النووية منخفضة القوة.