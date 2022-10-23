الديوان الملكي السعودي يكشف سبب عدم حضور ولي العهد للقمة العربية

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات- واس

كشف الديوان الملكي السعودي، أسباب عدم حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للقمة العربة المقبلة بالجزائر.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجه بإنابة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء برئاسة وفد المملكة العربية السعودية للقمة العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأضاف الديوان الملكي، أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب ولي العهد السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه القيام بزيارة الجزائر الشقيقة أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة.

وتابع الديوان الملكي: "وجه خادم الحرمين الشريفين بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة. مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب الجزائر، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة".

وتحتضن العاصمة الجزائرية (الجزائر)، مطلع شهر نوفمبر المقبل، القمة العربية 2022.