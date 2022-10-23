باكستان تحصل على قروض دولية بقيمة 2.23 مليار دولار في الربع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام أباد - (د ب أ)

حصلت باكستان على 234ر2 مليار دولار فقط من جهات إقراض دولية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وسط تراجع احتياطيات العملة الأجنبية.

وعلى الرغم من إحياء برنامج صندوق النقد الدولي للإقراض، لم تحصل باكستان على تمويل كبير من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف خلال الربع الأول، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

وحصلت البلاد على 166ر1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و3ر682 مليون دولار من مصادر متعددة الأطراف و386 مليون دولار من مصادر ثنائية، ليصل إجمالي القروض المنصرفة 234ر2 مليار دولار في الفترة المذكورة.

ولم تحصل البلاد على أي قروض من بنوك تجارية أجنبية خلال تلك الفترة، بينما تلقت الحكومة قروضا بقيمة 204ر3 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي.

ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن وزارة الشؤون الاقتصادية، حصلت الحكومة على 85ر625 مليون دولار في شكل قروض خارجية في سبتمبر الماضي.

وتعاني باكستان من أثار الفيضانات الكارثية الأخيرة التي ضربت البلاد خلال فترة الأمطار الموسمية من شهر يونيو وحتى سبتمبر العام الجاري.

وقدرت وزارة المالية الباكستانية مؤخرا حجم الخسائر بـ 40 مليار دولار.

وتضرر أكثر من 33 مليون شخص، وتوفي 1500، وتعرضت منازل وطرق ومراكز صحية ومدارس للدمار، أو لحقت بها أضرار، كما نفقت أعداد من الماشية ودمرت مساحات من الأراضي الزراعية.