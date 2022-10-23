أمين عام "حماة الوطن" بالإسكندرية: المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت مناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قال محمد مجاهد، الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسكندرية، إن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاء في توقيت مناسب وهام، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ووصف "مجاهد" في بيان، اليوم الأحد، المؤتمر الاقتصادي بأنه خطوة لتحسين ودفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام وتأكيد على حرص الدولة على وضع خارطة طريق وحلول جذرية للتحديات والعقبات التي يواجها الاقتصاد المصري مثل الدين العام والبطالة وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.

ودعا الأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، إلى وضع المشاكل التي تواجه المستثمرين وملف الصناعة على أجندة المؤتمر، قائلا:" جذب استثمارات جديدة لن يتم دون حل جميع المشكلات القائمة فعلًا".

وأشار إلى أن الدولة تقوم بدور كبير لتشجيع ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، ومراجعة قانون الاستثمار، مطالبًا المشاركين في المؤتمر الاقتصادي من الخبراء والمختصين بشرح مبسط وشفاف لكل التحديات والمشكلات الاقتصادية التي تواجهها مصر.

وطالب "مجاهد" بوضع خطط وبرامج لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير، قائلا:" قادرون على أن نصل بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.. حلم ليس مستحيل إذا توفرت العزيمة والإرادة"، ما سينعكس على مستوى معيشة المواطن المصري ويوفر فرص العمل.

وشدد الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسكندرية، على نجاح الدولة في مواجهة أصعب تداعيات الأزمة العالمية وهو أزمة نقص الغذاء، مشيرًا إلى وجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية في مصر يكفي لأكثر من 6 شهور.