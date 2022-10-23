تموين جنوب سيناء: أرصدة السلع الغذائية والبترولية في شرم الشيخ تكفي 6 أشهر – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى المحاسب سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، يرافقه المهندس إبراهيم الحارون، وكيل مديرية التموين، اليوم السبت، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ للمرور على فروع دلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، محطات الوقود والغاز للاطمئنان على أرصدة السلع الغذائية التموينية والحرة، وأرصدة المواد البترولية والغاز بالمدينة، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق مؤتمر المناخ.

وقال وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إنه جرى رصد كافة أنواع السلع الغذائية التموينية، والتأكد من جميع الأنواع، وكمية كل نوع، وتبين أن جميع أرصدة المواد الغذائية تكفي لمدة 6 شهور مقبلة.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن كافة محطات الغاز يوجد بها أرصدة كافية، وجرى توفير أرصدة لدعم المدينة خلال فترة انعقاد مؤتمر المناخ، إضافة إلى توفير أرصدة من كافة أنواع المواد البترولية بمحطات الوقود التي توجد على الطرق الدولية بالمحافظة.