لسوء حالة الطقس.. توقف قطار 20 دقيقة بسبب سقوط شجرة في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

توقف القطار القائم من محطة قطار كفر الشيخ، والمتجه إلى محطة شربين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، 20 دقيقة بسبب سقوط شجرة على شريط السكة الحديد في نطاق مركز بيلا بكفر الشيخ.

تعود التفاصيل عندما تلقى مأمور مركز شرطة بيلا، بلاغًا من قسم شرطة محطة كفر الشيخ التابع للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حول تلقي القسم بلاغًا من من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 509 المتجه من محطة كفر الشيخ إلى محطة شربين بمحافظة الدقهلية بسقوط شجرة على شريط السكة الحديد ما أدى إلى توقف القطار.

وتبين من خدمات تأمين القطار أن سقوط الشجرة جاء بسبب سوء الأحوال الجوية بالكيلو 27 / 700 ما بين محطتي بيلا - بلقاس وذلك قبل وصوله محطة الجرايدة في نطاق مركز بيلا، فيما جرى التنسيق مع مسئولي هيئة السكة الحديد من قبل قسم شرطة السكة الحديد بكفر الشيخ، ووفق ذلك جرى إزالة الشجرة كعارض لطريق سير القطار بعدما توقف مدة 20 دقيقة.

حُرر بذلك المحضر رقم 6 / 21 أحوال قسم شرطة السكة الحديد بكفر الشيخ، وأعيد قيد المحضر برقم 4742 لسنة 2022 إداري مركز شرطة بيلا، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وأكد مصدر مسئول بمحطة قطار كفر الشيخ، لـ"الخليج 365"، أن حركة القطارات تسير بشكل طبيعي، ولا توجد أي مشاكل وهناك انتظامًا في مواعيد القطارات دون أب تعطل.

وكان مركز ومدينة بيلا في محافظة كفر الشيخ، تعرض لسقوط أمطار ما بين غزيرة، ومتوسطة مصاحبة برياح متوسطة، وجرى التعامل مع مياه الأمطار بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.