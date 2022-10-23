مسؤول بريطاني يحذر من أزمات مالية أكثر صعوبة من عصر التقشف بالمملكة المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

حذر محافظ بنك إنجلترا الأسبق ميرفين كينج، اليوم الأحد، من أن البريطانيين يواجهون حاليا مصاعب مالية أكثر صعوبة مما شعروا به خلال عصر التقشف في عهد وزير المالية البريطاني الأسبق جورج أوزبورن.

وقال كينج وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني- " إن أصحاب الدخل المتوسط وليس الأثرياء سيطلب منهم دفع ضرائب أعلى بكثير لتمويل الإنفاق العام الأعلى في المملكة المتحدة".

وتابع فائلا "التحدي هو، إذا أردنا المستويات الأوروبية لمدفوعات الرعاية الاجتماعية والإنفاق العام، فلا يمكن تمويل ذلك بالمستويات الأمريكية لمعدلات الضرائب، لذلك قد نحتاج لمواجهة الحاجة لفرض ضرائب أعلى بكثير على المواطن العادي".

وأشار إلى أن معالجة التضخم المرتفع والمستويات الحالية للدين العام من بين التحديات الرئيسية التي تواجه رئيس الوزراء البريطاني المقبل.

وانتقد تصرفات بنك إنجلترا والبنوك المركزية الأخرى خلال الوباء، قائلا إن "جميع البنوك المركزية ارتكبت الخطأ خلال فترة الإغلاق من خلال التفكير في أنه يجب عليها طباعة الكثير من الأموال لدعم الاقتصاد ".

وأضاف محافظ بنك إنجلترا الأسبق ميرفين كينج "كانت سياسة خاطئة وجميع البنوك المركزية ليس لدينا فقط ولكن الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي تواجه الآن معدلات تضخم عالية جدا قريبة إلى 10%، نحن جميعا في نفس القارب ".