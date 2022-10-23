ربيع ياسين المدير الفني لأسوان: الأهلي فريق كبير وأداء لاعبينا جيد - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أبدى ربيع ياسين المدير الفني لفريق أسوان، رضاه عن لاعبيه خلال مباراة الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز والتى انتهت بفوز النادي الأهلي بهدف نظيف.

وقال ربيع ياسين خلال المؤتمر الصحفي: لم يحالفنا التوفيق في المباراة الأولى أمام الاتحاد السكندري، ودرسنا الأهلى جيدا وشاهدنا مواجهته مع الإسماعيلي في أولى مبارياته واليوم أنا راض عن مستوى وأداء اللاعبين، وظهرنا بشكل جيد، وأعمل بكل جد وأحاول معهم قدر الإمكانيات المتاحة.

وأضاف: فريق أسوان كان منظما ولم يقصر أحد، واجهنا ناد كبير يمتلك عناصر قوية ومميزة، والقدرات هي ما تصنع النتائج.

وأوضح ياسين أنه لم يدافع ولا يحب الكرة الدفاعية، أنا لاعب دولي سابق وأميل للإمتاع والكرة الهجومية.

وأشار إلى أن ايفونا بذل مجهودا كبيرا للغاية والتزم بالتعليمات وتعرض للاجهاد خلال المباراة بسبب مجهوده الكبير ولذلك قمت باستبداله، وإيفونا لاعب ذو قيمة كبيرة وإضافة حتى إذا كان في ربع مستواه.