الملك سلمان يوجه بإنابة وزير الخارجية لترؤس الوفد السعودي في القمة العربية

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإنابة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وفد المملكة العربية السعودية للقمة العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنبه السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رضح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه على ولي العهد القيام بزيارة الجزائر الشقيقة أخذاً في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة، وقد وجه خادم الحرمين بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة. وأكد الملك سلمان وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعمها لكل ما من شأنه نجاح القمة.



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