انت الان تتابع خبر "الأزمة الأوكرانية".. حديث جديد عن حل سلمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصرح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو في بيان، بأن "باريس ترفض أي شكل من أشكال التصعيد ولاسيما النووي".

وأكد أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعرب له عن مخاوف موسكو من أن يستعمل الأوكرانيون "قنبلة قذرة" على أراضيهم واتهام روسيا.



وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرغي شويغو، تناول في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، خطر استخدام كييف المحتمل لـ"قنبلة قذرة".

وقالت الدفاع الروسية في بيانها إن "الطرفين بحثا الوضع في أوكرانيا، الذي يتسم بنزعة ثابتة نحو تصعيد متزايد تستحيل السيطرة عليه".

وأضافت أن شويغو "أبلغ نظيره الفرنسي هواجسه بشأن استفزازات أوكرانيا المحتملة باستخدام "قنبلة قذرة".