بايدن يخوض انتخابات 2024

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ونقلت قناة «إم إس إن بي سي» عن بايدن قوله «لم أتخذ هذا القرار رسميا، لكنها نيتي. أعتزم الترشح مجددا.، ولدينا الوقت لاتخاذ ذلك القرار».وأضاف بايدن للقناة أنه لم يعلن الترشح رسميا لأن سلسلة كاملة من القواعد ستنطلق فور إعلانه، وأوضح «لا بد أن أعامل نفسي كمرشح اعتبارا من تلك اللحظة».
وأضاف «تعتقد زوجتي أننا نقوم بعمل شديد الأهمية وأنني يجب ألا أتخلى عنه».
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