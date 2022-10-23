بايدن يخوض انتخابات 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب الرئيس الأمريكي جو بادين عن اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024، مشيرا إلى أن السيدة الأولى جيل بايدن تدعمه في مسعاه، حسب ما ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي.

ونقلت قناة «إم إس إن بي سي» عن بايدن قوله «لم أتخذ هذا القرار رسميا، لكنها نيتي. أعتزم الترشح مجددا.، ولدينا الوقت لاتخاذ ذلك القرار».

وأضاف بايدن للقناة أنه لم يعلن الترشح رسميا لأن سلسلة كاملة من القواعد ستنطلق فور إعلانه، وأوضح «لا بد أن أعامل نفسي كمرشح اعتبارا من تلك اللحظة».

وأضاف «تعتقد زوجتي أننا نقوم بعمل شديد الأهمية وأنني يجب ألا أتخلى عنه».