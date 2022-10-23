آلاف المحتجين يطالبون بعودة بريطانيا لأوروبا

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وشهدت المسيرة مشاركة الآلاف من الأشخاص من شتى أنحاء بريطانيا وساروا من بارك لين إلى ميدان البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا.وشهدت حديقة ميدان البرلمان، وهي المحطة الأخيرة للمسيرة، تجمعا حاشدا لأنصار العودة للاتحاد الأوروبي وهم يلوحون بأعلام الاتحاد باللونين الأزرق والأصفر.
وكتب على بعض اللافتات «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن ينجح أبدا» و»من أجل فواتير منخفضة انضم مجددا إلى الاتحاد الأوروبي.»
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