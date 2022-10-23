شكرا لقرائتكم خبر آلاف المحتجين يطالبون بعودة بريطانيا لأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قام آلاف المحتجين بمسيرة في وسط لندن لمطالبة بريطانيا بالانضمام مجددا إلى الاتحاد الأوروبي.

وشهدت المسيرة مشاركة الآلاف من الأشخاص من شتى أنحاء بريطانيا وساروا من بارك لين إلى ميدان البرلمان، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا.

وشهدت حديقة ميدان البرلمان، وهي المحطة الأخيرة للمسيرة، تجمعا حاشدا لأنصار العودة للاتحاد الأوروبي وهم يلوحون بأعلام الاتحاد باللونين الأزرق والأصفر.

وكتب على بعض اللافتات «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن ينجح أبدا» و»من أجل فواتير منخفضة انضم مجددا إلى الاتحاد الأوروبي.»