شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بمجلس النواب تناقش 18 طلب إحاطة لدعم المستشفيات وتوفير مستلزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، 4 اجتماعات خلال الأسبوع الجارى لمناقشة 18 طلب إحاطة مقدمة من النواب بشأن دعم القطاع الصحي.

وتناقش لجنة الشئون الصحية خلال الاجتماع الأول غدا الاثنين، طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة سناء أنور برغش، بشأن وقف استكمال الأعمال بالمبنى الملحق الجديد بالمستشفى العام بدمنهور، ومن النائبة فايزة صالح، بشأن إحلال وتجديد مستشفى شبراخيت المركزي – محافظة البحيرة، ومن النائب محمد يسري عبادة، بشأن عدم اكتمال وتشغيل مستشفى بدر التابعة لمحافظة البحيرة، وعدم وجود مركز سموم وبنك دم تجميعي بمستشفى كوم حمادة المركزي، وعدم تنفيذ قرار الهدم الصادر لإزالة مبنى بقسم الحميات، ورفض الوزارة لعقد تبرع بقطعة أرض مخصصة لغرض عمل مستشفى تأمين صحي، وعدم تنفيذ نقطة إسعاف بنطاق قرية نمتا أوه‍ النجيلة.

ويتناول الاجتماع مناقشة طلب إحاطة من النائب بلال حامد النحال، بشأن بناء مجمع عيادات بالتأمين الصحي على قطعة الأرض التي تم تخصيصها بحي الزهور بمركز المحمودية – محافظة الجيزة، وطلب احاطة من النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن معاناة مرضى السكر من منظومة التأمين الصحي في مصر.

وتنظر لجنة الشئون الصحية خلال اجتماعها الثالث طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد عزت عرفات، بشأن: إنشاء مستشفى طوارئ بقرية التوفيقية – بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة, تطوير مستوصف قرية أبو زريع التابعة لقرية صفط الحرية – إيتاي وتحويله لوحدة طب أسرة، ومن النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم وجود مستلزمات طب الأسنان وخاصة المخدر الموضعي ونقص في بعض أصناف الأدوية والخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة، ومن النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن:

نقل محارق النفايات الطبية المتواجدة داخل سور مستشفى كفر الدوار العام (الشاملة)، خارج الكتلة السكنية، ورفع أسعار التحاليل الطبية الخاصة بمستشفيات الحميات بشكل مبالغ.

أما الاجتماع الرابع فتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة هناء حمدي سرور، بشأن: إنشاء مستشفى بمدينة السادات – محافظة المنوفية.وإنشاء مستشفى عام جديد بمركز الباجور – محافظة المنوفية، وتوفير الأجهزة الطبية لمستشفى الهلال للتأمين الصحي وعيادات أبو بكر الصديق – بشبين الكوم –محافظةالمنوفية.٩خريجي كليات العلوم الطبية الذين لم يتم تكليفهم بوزارة الصحة والسكان، ومن النائب هاني مصطفي خضر، بشأن عدم حصول العاملين المتعاقدين بمنظومة إدارة معالجة النفايات الطبية الخطرة على مستحقاتهم المالية والتأمين الصحي بمديرية الشئون الصحية - بمحافظة المنوفية.

كما تناقش أيضا، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب رياض عبدالستار، بشأن تشغيل الوحدات الصحية بمركز ملوي وتوفير الأمصال اللازمة للعقرب والإسعافات السريعة، والنائب محمد نشأت العمدة، بشأن: زيادة عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات مركز سمالوط – محافظة المنيا، والإهمال بمنظومة التأمين الصحي بسمالوط - محافظة المينا، ومن النائب كريم بدر حلمي، بشأن: عدم البدء في مستشفى مغاغة حتى الآن – محافظة المنيا، والعجز في عدد الأطباء وأفراد التمريض في مراكز مغاغة والعدوه وبين مزار – محافظة المنيا.