شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تعقد جلسة حوارية استعدادا لقمة المناخ ضمن جلسات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الأحد، جلسة حوارية بعنوان " النقل المستدام"، ضمن استعداداتها لقمة المناخ التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ من 6 نوفمبر المقبل ولمدة 12 يوما، حضرها كلا من الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة جامعة حلوان، والدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة والدكتور محمد لبيب، معاون وزير التجارة والصناعة للسياسات التجارية، وأحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة شعبة السيارات الاتحاد العام للغرف التجارية، ومحمد عميرة، نائب الرئيس التنفيذي شركة إلي للتكنولوجيا اللوجستية، والمهندس محمد سامي، مؤسس مبادرة جو بايك ومدير مشروع سكتك خضرا، ومريم إكرامي، ممثل مبادرة درجتك صحتك.

ناقشت الجلسة دراسة الوضع الحالي للنقل المستدام في مصر والمتمثل في تحويل وسائل النقل للعمل بالطاقة النظيفة والكهرباء حيث تم توريد 300 أتوبيس كهربائى، وإنشاء محطات تزويد السيارات بالكهرباء، وزيادة عدد محطات الغاز الطبيعى للسيارات، التوسع في تطبيق النقل المستدام بمدينة شرم الشيخ.

وتحدث الضيوف عن المبادرات الوطنية في قطاع النقل المستدام وفرص الاستثمار والرقمنة في قطاع النقل، والنقل داخل قمة المناخ باستخدام وسائل صديقة للبيئة، وشبكة تموين السيارات بالغاز الطبيعي والكهرباء، وتم استعراض التجارب الدولية في النقل المستدام وأثر ذلك في مواجهة التغيرات المناخية والمشروعات الوطنية في النقل المستدام المونوريل والسيارات الكهربائية بالمدن الجديدة، ومشروع القطار الكهربي الخفيف والسريع، والمرحلة الثالثة من مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى.

وفي نهاية اللقاء، أكدت التنسيقية على استمرار عقد اللقاءات الحوارية في مختلف الاتجاهات، وذلك حتى يتم الاستفادة من كافة الآراء الواردة من المتخصصين و الخبراء والمواطنين فى الحوار الوطنى.

أدار الجلسة النقاشية حسام الدين محمود، عضو لجنة المناخ، وحضر اللقاء من جانب التنسيقية النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، وكلا من أحمد يحيى ومريم النجدي وحنان وجدي ومؤمن سليم ومحمد نبيل، وحسام الجمل وحسام رأفت أعضاء التنسيقية.