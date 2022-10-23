شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مجمع خيرى بأجهزة طبية وتجهيز فصلين بمعهد تمريض..أبرز فعاليات "مستقبل وطن" فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية من محافظة السويس، حيث شهد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الرابعة، بصالة النصر للبترول للألعاب الرياضية، واستقبل أعضاء وقيادات ونواب الحزب بالمحافظة، وعددا من أطفال المدراس، المهندس أشرف رشاد الشريف، فور وصوله لمبنى صالة النصر للبترول، بباقة من الورود، والهدايا التذكارية، ‏‎وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتضمن الحفل فقرات فنية واستعراض لفريق كورال الأطفال.

‏‎ووجه المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، التحية والتقدير، لقيادات الحزب بالسويس، على نجاح دورى مستقبل وطن فى موسمه الرابع، وتهنئة لأهالى السويس بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

‏‎ومن جانبه، وجه النائب أحمد خشانة أمين الحزب بالمحافظة، كلمة أثناء حفل ختام دوري مستقبل وطن، التحية والتقدير، للمهندس أشرف رشاد على حضوره ومشاركته، لحفل الختام الكبير، مضيفا إلى أن دورى مستقبل وطن، كان لها عدة أهداف كبيرة وأصبحت ملحمة رياضية على أرض السويس وتم اكتشاف العديد من المواهب الرياضية وجدد الوعد والعهد لمواصلة خدمة شباب السويس.

‏‎وعلي هامش الحفل، أهدي النائب أحمد خشانة، درع تكريم من أمانة الحزب، للمهندس أشرف رشاد الشريف، تقديرا لمجهوداته وعرفانًا بعمله وعطائه، بينما قام المهندس أشرف رشاد، بإهداء درع أمانة الحزب، للنائب حافظ شوشة عضو مجلس الشيوخ والد الشهيد البطل أحمد حافظ شوشة.

‏‎وجرت المباراة النهائية، بين فريقي النصر للبترول، وأولاد ناصر عبد الفتاح، وذلك وسط حشد جماهيري كبير، والتي حسمت بفوز فريق النصر للبترول.

وفي محافظة بني سويف،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم، في نسخته الرابعة، والمقام على ملعب نادي الشبان المسلمين في مدينة بني سويف، بحضور محافظ بني سويف، وأمين الحزب بالمحافظة، وعدد من أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتضمنت الاحتفالية عرض بعض الفقرات الفنية والدينية وعرض تنورة، وانتهت المباراة النهائية بفوز فريق ترعة البوصة ليكون وحصوله على كأس البطولة على مستوى المحافظة.

كما نظمت أمانة شئون الزراعة والرى بمركز سمسطا، ندوة ارشادية عن توعية المزارعين للنهوض بمحصول القمح، ذلك بمنطقة سمسطا الجديدة غرب قرية دشاشة، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمحافظة، وناقشت الندوة، توعية المزارعين للنهوض بمحصول القمح، وجاء الهدف من تنفيذ الندوة هو توعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل، والتعريف بطرق حماية المحصول من الآفات الضارة ومكافحتها، وكذلك كيفية الإعتدال فى الرى وطرق وضع السماد الأزوتى قبل الرى مباشرة، ومناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية محصول القمح.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم، في نسخته الرابعة، والمقام المدينة الأوليمبية بجامعة أسيوط، بحضور محافظ أسيوط، وأمين الحزب بالمحافظة، وعدد من أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبدأت الفعاليات، بالسلام الجمهوري، ثم القرآن الكريم ثم طابور عرض للفرق المشاركة وعرض بعض الفقرات الفنية "التحطيب" لفرقة اسيوط للفنون الشعبية تم استكمال الفعاليات بمشاهدة المباراة النهائية، والتي انتهت بفوز فريق أمانة ثان وحصوله على كأس البطولة.

وفي محافظة الغربية،

نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، حفل نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم، في نسخته الرابعة، والمقام بنادي سيتي كلوب بطنطا، بحضور محافظ الغربية، وأمين الحزب بالمحافظة، وعدد من أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأيضا مشاركة نجوم الكرة المصرية، وبدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري، ثم تلاوة جزء من أيات القرآن الكريم، ثم فقرات فنية شارك فيها العديد من الأطفال وسط حضور جماهيري كبير، وانتهت بفوز فريق مدينة زفتي، وحصوله على كأس البطولة.

وفي محافظة القليوبية،

اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم، في نسخته الرابعة، والمقام بنادي سيتي كلوب بمدينة العبور، بحضور أمين الحزب بالمحافظة، وأعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وانتهت المباراة النهائية بفوز فريق غرب شبرا الخيمة ليحصل علي المركز الأول في البطولة علي مستوي المحافظة.

وفي محافظة المنيا،

اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، نهائي دوري مستقبل وطن لكرة القدم، في نسخته الرابعة، والمقام علي أرض ملعب اسبلاش بنادي الطيران بالمنيا الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير وبحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني، وعرض فيلم عن فعاليات الدوري خلال المرحلة الثالثة، وتقديم عروضًا استعراضية من فرقة الفنون الشعبية، والتي انتهت بفوز فريق الجرنوس وحصوله علي البطولة على مستوى المحافظة.

كما نظمت أمانة بندر المنيا، يوم ترفيهي لذوي الهمم والايتام، بحضور امين تنظيم المحافظة، وهيئة مكتب أمانة بندر المنيا، حيث تم عمل مسابقات للأطفال، وتوزيع الحلويات والهدايا، وتوفير عدد من الألعاب لهم، وذلك لرسم البهجة والسعادة على وجوههم .

وفي محافظة شمال سيناء،

أختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، نهائي فعاليات النسخة الرابعة من دوري مستقبل وطن لكرة القدم، والمقام في الصالة المغطاة بمدينة العريش، بحضور أمين الحزب بالمحافظة وأعضاء هيئة مكتب الحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني، وأسفرت المباراة النهائية بفوز فريق قسم نخل ليحصل علي البطولة علي مستوي المحافظة.

وفي محافظة القاهرة،

قامت أمانة قسم الأميرية، بتوزيع الأدوات المدرسية علي الطلاب والطالبات في مدرسة أمام الغزالي الإبتدائية المشتركة في الزيتون، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب، وسط فرحة كبيرة علي الطلاب، حيث استطاعت مبادرة الأمانة، رسم البسمة علي وجوههم.

وفي محافظة الإسكندرية،

دعمت أمانة قسم حي شرق، في تجهيز المعهد الفني للتمريض ضي بأبيس الثانية للبنين، وذلك بفصلين ومعمل للتطبيق العملي وتوفير مقاعد للطلاب والسبورة والسرير الكشف والأجهزة الطبية اللازمة "أجهزة ضغط وسكر"، داخل الوحدة الصحية، وتم اختيار الدور الثالث من الوحدة مقرًا للمعهد، وافتتح المعهد اليوم بحضور ممثلي وزارتي الصحة والتعليم، والنائبة عن دائرة حي شرق صاحبة الدعم.

كما نظمت أمانتى العمل الجماهيري والتدريب والتثقيف بالمحافظة، ندوة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، حاضر فيها وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، حيث تناول شرح قيم ورسائل من السيرة النبوية في هذه الذكرى العطرة.

كما نظمت أمانة قسم منتزة أول، ندوة تحت عنوان "فن التعامل مع المراهقين"، وتناولت الندوة طرق بناء علاقة صحية مع الأبناء واشكال التغيرات الجسدية والنفسية والاجتماعية التي تظهر خلال هذه المرحلة، ومعنى الحب للمراهقين وكيفية تكوين صوره سليمه عن الحب، وأهم طرق التواصل والتأديب التي يحتاجها المراهق.

كما نظمت أمانة الصحة بقسم محرم بك، فاعلية داخل دار ايتام محرم بك بنين وذلك تحت عنوان "النظافة الشخصية والتغذية السليمة للطالب"، وناقشت ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية للطلاب داخل وخارج المدرسة والحرص على المداومة علي استخدام أدوات النظافة الشخصية وعدم مشاركتها مع الآخرين وغسل الايدي بالماء والصابون والالتزام بالتباعد، وكذلك بناء جسم قوي وسليم من خلال التغذية الصحية والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة والبعد عن الاغذية المحفوظة والغير صحية.

كما نظمت أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة بقسم المنتزة ثان، ندوة تثقيفية لذوي الاحتياجات الخاصة بأمانة المنتزه ثان.

وفي محافظة أسوان،

تقيم أمانة مركز إدفو، منفذاً لبيع اللحوم البلدي الحمراء بأسعار مخفضة، في الوحدة الحزبية بقرية البصيلية، اليوم الأحد، وذلك للتخفيف علي المواطنين، ومساهمة من نائب الحزب.

وفي محافظة دمياط،

بدأت أمانتي الإسكان والشباب بالمحافظة، دورة الجرافيك "الفوتوشوب" لتعليم كيفية وأساسيات التصميم، الدورة ومدة الدورة 30 ساعة مقسمة على 10 محاضرات.

وفي محافظة الفيوم،

نظمت أمانة مركز إطسا، احتفالية لتكريم أوائل طلبة مدرسة الفتح الاعدادية، الفائزين بالمركز الأول بالمرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر الحزب بإطسا، في إطار المسابقة التي نظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وفى نهاية الحفل تم تكريم طلاب مدرسة الفتح اوائل الجمهورية ومديرة المدرسة والمعلمين والمعلمات والإداريين والعمال، بالشهادات والدروع.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانتي مراكز الداخلة وباريس، 3 دورات تدريبية في المجال السياسي، بهدف رفع المستوى المهاري والجانب المعرفي لكوادر الحزب وذلك على كافة جميع المستويات الحزبية بجميع المراكز الإدارية، حيث بدأت ثلاث أمانتي المراكز تنفيذ 3 دورات تدريبية بإجمالي 140متدربًا من أبناء مركزي الداخلة وباريس وذلك بعنوان "من نحن" وخريطة الأحزاب السياسية في مصر، وأبرز محتويات وعناصر مدونة السلوك الحزبي، وجرى تنفيذ الدورة الأولى في مركز الداخلة، واستفاد من الدورة 65 متدربا فيما جرى تنفيذ الدورة التدريبية الثانية بمركز باريس، واستفاد منها 45 متدربا بقاعة المجلس القومي للمرأة بمدينة باريس، كما جرى تنظيم الدورة الثالية بمدينة بلاط بمقر الحزب بالمدينة.

وفي محافظة قنا،

ساهمت أمانة الحزب بالمحافظة، بدعم مجمع أهل الخير الطبي في قرية النجاحية التابعة لمركز نجع حمادي بأجهزة طبية لقسم الحضانات بالمجمع بتكلفة بلغت 700 ألف جنيه، حيث تم المجمع الطبي بجهازين تنفس صناعي و5 حضانات جديدة و5 أجهزة ضوئية "فوتو" وجهاز شفط و5 أجهزة مونتور و5 سرنجات مضخة محاليل، وذلك تحت رعاية نائب الحزب عن "دشنا ونجع حمادي".

وفي محافظة الإسماعيلية،

نظمت أمانة مركز القنطرة غرب، قافلة طبية مجانية شاملة عدداً من التخصصات، في كنيسة مار جرجس، وقدمت القافلة الطبية، خدمات تشخيصية وعلاجية للكشف على الأورام والأمراض المبكرة وشملت القافلة عمل أشعة ومعمل تحليل للوافدين، وتم تقديم خدمات الكشف والتشخيص لعدد كبير بالمجان.

وفي محافظة جنوب سيناء،

وزعت أمانة مدينة شرم الشيخ، عدداً من عبوات المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا، والأدوات المدرسية لطلاب والطالبات الغير قادرين في المدينة، حيث ستتواصل الأمانة التوزيع خلال الأيام القادمة.

وفي محافظة الأقصر،

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، توزيع عدداً من عبوات حلوي المولد النبوي الشريف، علي فئات مستحقة داخل المحافظة، حيث قامت أمانة بندر الأقصر، بتوزيع حلوي المولد علي المستحقين في قري ونجوع الكرنك ومنشأة العماري كهدية من الحزب وحرصاً علي ادخال البهجة والسرور علي الفئات المستحقة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وفي محافظة الجيزة،

تواصل أمانة مركز الصف، لليوم الثاني علي التوالي من تنظيم قافلة طبية مجانية شاملة كافة التخصصات في قرية الشرفا، وشهدت القافلة الطبية إقبالاً كبيرا من الأهالي.

كما نظمت أمانة قسم الوراق، ندوة توعوية بمخاطر المخاطر وكيفية علاج الإدمان بحضور متخصصين وأعداد كبيرة من أهالي الوراق.

كما بدأت أمانة قسم الحوامدية، في تنفيذ سلسلة دورات تدريبية مجانية للمرأة حول التربية الإيجابية ودورات خاصة للمقبلين على الزواج.

كما واصلت أمانة قسم إمبابة، دعم مبادرة "أنتِ عظيمة" بتخريج دفعة جديدة من فصول محو الأمية في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين حزب مستقبل وطن والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.