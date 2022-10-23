شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات من المؤتمر الاقتصادي: حوار الرئيس السيسي لمس قلوب عقول المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي" مصر 2022.

وأشار رئيس حزب أبناء مصر إلى أن اللقاء بدأ بعرض تلفزيوني يحكي عن بداية الأزمة الاقتصادية وتطورها منذ عام 1968 حتى الآن، وعقد أول مؤتمر اقتصادي عام 1982 لمواجهة تلك الأزمة".

وأضاف "بركات"، أن العرض ركز كذلك على "المؤتمر الاقتصادي" عام 2015، وعلى التحديات الموجودة آنذاك، والتوصيات التي خرج بها المؤتمر، والتي تمثل في إقامة المشروعات القومية الضخمة التي تشهدها الدولة حاليًا، ثم تم عرض إنجازات الدولة خلال تلك الفترة وحتى اليوم، والأسباب التي تسببت في حدوث الأزمة الاقتصادية".

وتابع رئيس حزب أبناء مصر إن اللقاء شهد كذلك عرض فيلم تلفزيوني مميز عن الإنجازات التي شهدتها الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي، وإيضاح الأسباب الرئيسية لإنشاء تلك المشروعات وفوائدها والرد على الاعتراضات الشعبية".

وواصل: "تم عرض فيلم ببطولة الناس البسطاء يحكون عن مشاكلهم الحياتية واليومية واستفساراتهم عن مصير الغلاء، والذي طلب الرئيس فيما بعد أن يضعوا حلول لهذه المشاكل قابلة للتنفيذ، وتم رفع الجلسة لاستراحة ثم عودة الجلسة لتعليق الرئيس.

وأكد المهندس مدحت بركات، أن حوار الرئيس جاء صادق من القلب، ودخل إلى القلوب قبل العقول، يدل بالفعل على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتحسين أوضاعها في كافة المجالات للانتقال نحو الجمهورية الجديدة.

وشدد بركات على أن الرئيس ركز على خطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة كانت ضرورية وحتمية، وكانت تتطلب رئيس له شعبية واسعة ليتقبل الناس كلامه ويكونوا على استعداد للتضحية من أجل الإصلاح ومن أجل إنشاء الدولة الجديدة، وهو ما قام به الرئيس من أجل مصر.

كما طالب الرئيس من المؤتمر وضع أفكار وقواعد لتنمية الاقتصاد المصري والرد على أسئلة الناس، وأن تكون مخرجات المؤتمر قابلة للتنفيذ.