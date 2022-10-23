شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رشاد: المؤتمر الاقتصادى يرسخ لمرحلة جديدة فى مسيرة بناء الوطن.. ويعزز أهمية الحوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية البرلمانية، إن المؤتمر الاقتصادى يمثل خطوة مهمة في طريق ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة، بمعالمها الاقتصادية والانسانية الرحبة.

وأكد رشاد، أن المؤتمر يدشن لمرحلة جديدة من لم شمل جموع المصريين، والاستفادة من كافة الخبرات، وتعزيز الحوار البناء والهادف وجعله ركيزة من ركائز النهوض بالوطن بكافة قطاعاته، مشيرا إلى أن مصر تعيش حالة غير مسبوقة وطفرة حقيقية في التكاتف والعمل معًا لخدمة الوطن وتعزيز نجاح مشروعه الوطني، وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.

وأوضح أن فعاليات اليوم الأول وما شهدته من ثراء فكري وتبادل كبير في الأطروحات والمقترحات يشير إلى أننا في انتظار نتائج إيجابية من حيث جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وثمن "رشاد" جميع رسائل الرئيس السيسي، والتي تزيد بدورها من قوة البنيان الداخلي، وتعزيز ثقة المواطنين في خطوات الدولة، وتعريف الجميع بحجم التحديات والانجازات.