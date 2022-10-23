شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى" ينظم ندوة عن الوعى البيئى بعنوان "النفايات البلاستيكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري-رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وبحضور أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية، وبحضور أعضاء الأمانة المركزية، قام الحزب بعقد ندوة تثقيفية بعنوان "النفايات البلاستيكية القاتل الصامت "في كافة أمانات الحزب في المحافظات على مستوى الجمهورية.

عقدت الندوة داخل الأمانة المركزية وتم متابعة الندوة عبر خاصية الفيديو المباشر مع أمانات الحزب في المحافظات.

أدارت الندوة النائبة أمل عصفور الأمين المساعد لأمانة المرأة، وتم مناقشة الضرر من استخدام البلاستيك وبحث البدائل الآمنة، وجاءت هذه الندوة لدعم جهود الدولة المصرية في نشر الوعي البيئي ومساندة الدولة في خطتها للمحافظة على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية ودعم دور مصر في استضافة مؤتمر المناخ COP27.