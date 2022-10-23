شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: حديث الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادى اتسم بالمصارحة والمكاشفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي تم عقده صباح اليوم الأحد، اتسم بالمصارحة والمكاشفة بشأن سرد التحديات الراهنة وما تم انجازه خلال السنوات الماضية.

وأشاد النائب كريم السادات، في بيان صادر عنه اليوم، بما تم عرضه بالمؤتمر الاقتصادي، بشأن التحديات التي واجهت الدولة المصرية، منوها لأهمية أن يكون المواطن في وعي بما يدور حوله من الصعوبات التي تعوق الدولة في الوصول لمرحلة الاستقرار الكامل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة المصرية جاذبة للاستثمار بشكل كبير وذلك لما تتميز به من بنية تحتية قوية، بالإضافة إلى وجود وفرة في الإيدي العاملة، حيث يتخطى تعداد مصر السكاني 100 مليون، مضيفا:" مصر قادرة على أن تكون شريكا أساسيا لأوروبا في الصناعة".

واستطرد النائب كريم السادات، توقيت المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، جاء في غاية الأهمية وذلك لأنه جاء بالتزامن مع وجود تحديات وأزمات اقتصادية عالمية القت بظلالها على العالم أجمع.