شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية كارثية لأكسندر أرنولد مع ليفربول هذا الموسم فى البيرميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواجه النجم الإنجليزي ألكسندر أرنولد، ظهير ايمن ليفربول، إنتقادات قوية فى الفترة الأخيرة، خاصة أن اللاعب لا يقدم أي مساعدة هجومية للفريق، كما أنه أصبح يمثل صغرة دفاعية واضحة فى دفاعات "الريدز"، الأمر الذي ظهر واضحًا هذا الموسم مع الفريق، بعد أن تسببت جبهة اللاعب فى أكثر من نصف أهداف الفرق المنافسة المسجلة فى مرمي فريقه.

ويمتلك اللاعب إحصائية سيئة للغاية فى الدوري الإنجليزي بنسخته الحالية، حيث أن اللاعب لم يتمكن سوي من تسجيل هدف وحيد مع الفريق، فى ظل مشاركته المستمرة مع الفريق بصورة أساسية، كما أنه لم يتمكن سوي من صناعة أربعة أهداف فقط، فى موسم اللاعب الكروي الكامل فى 2022،بكافة البطولات المجمعة، الشئ الذي يمثل رقم كارثي بالنسبة للاعب.



أسباب تأثر مستوي أرنولد فى الفترة الأخيرة!

وظهر مستوي أرنولد هذا الموسم فى تذبذب كبير، ليثير الكثير من الجدل عن سبب ظهوره السيئ مع الفريق، حيث أكدت التقارير الصادرة من ليفربول أن لاعبي المنظومة الدفاعية يقدمون مستوي ليس الأفضل لهم جميعًا هذا الموسم وليس النجم الإنجليزي فقط، كما أن كثرة الإصابة وغياب ماتيب عن الفريق أثر بشكل عام على منظومة الفريق الدفاعية.



إحصائية سلبية لليفربول خارج الأنفيلد!

ويمتلك نادي ليفربول إحصائية سيئة للغاية هذا الموسم، حيث أن الفريق فشل فى تحقيق أي إنتصار خارج الآنفيلد بالدوري الإنجليزي فى نسخته الحالية، الأمر الذي لم يتحقق من قبل فى تاريخ الفريق، صاحب النجاحات الكبيرة والألقاب.