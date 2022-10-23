انت الان تتابع خبر نائب مستقل بشأن "الحكومة المقبلة": لا تختلف عن السابقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر النائب المستقل رائد المالكي، الأحد، أن الحكومة المقبلة لا تختلف عن السابقة، داعياً الأحزاب والكتل والطبقة الحاكمة الى الاستفادة من "الدرس".



وقال المالكي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "السقف الدستوري لتشكيل الحكومة هو 30 يوماً وإذا تم تشكيل الحكومة خلال منتصف المدة يعتبر طبيعياً".

وأضاف أن "الحكومة الحالية لا تختلف عن السابقة"، مشدداً بالقول "إذا كان الهدف المعلن للحكومة هو الخدمة لماذا هذا الصراع والتنافس الذي تجاوز الحد الطبيعي ولماذا التنافس على وزارات محددة".

وأعرب المالكي عن أمله أن "تكون هذه الأحزاب والكتل والطبقة الحاكمة بشكل عام قد استفادت ووعت الدرس لان القادم اخطر من ما مضى".

وصوت مجلس النواب، الخميس (13 تشرين الأول 2022)، على اختيار عبد اللطيف رشيد لمنصب رئيس الجمهورية، الذي كلف بدوره محمد شياع السوداني بتشكيل حكومة جديدة.