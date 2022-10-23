ماكرون: لا يجب ترك قرار السلام في أوكرانيا رهينة بيد الروس

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بغداد - ياسين صفوان - وقال ماكرون في خطاب في افتتاح القمة التي تنظمها جمعية سانت إيجيديو الكاثوليكية "علينا ألا ندع السلام أن يكون اليوم في شكل ما في أيدي السلطة الروسية، إن السلام ممكن فقط حين يقرره" الأوكرانيون".

وأضاف: "لا شيء يبرر الحرب الروسية في أوكرانيا"، مشيراً إلى أنه "لا يجب أن ترك قرار السلام رهينة بيد الروس".



وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في مقابلة متلفزة، في 12 تشرين الاول الجاري، أن "على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أن يعود إلى طاولة المفاوضات"، مشيراً إلى أن فرنسا ستزود كييف بأنظمة دفاع مضادة للطائرات".

كذلك أعرب ماكرون خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين الماضي عن "قلقه البالغ" حيال الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة على أوكرانيا"، متعهّداً "بزيادة الدعم العسكري الفرنسي لكييف".



يذكر أن فرنسا تعهدت بتسليم كييف أنظمة رادار وأنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة لمساعدتها على نحو خاص في حماية نفسها من هجمات بطائرات مسيرة.