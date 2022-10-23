انت الان تتابع خبر الاعرجي يرد على مزاعم ترشيحه لوزارة الداخلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب، ورد لـ الخليج 365، إنه "لم يصدر أي خبر حول سحب ترشيح الأعرجي لمنصب وزارة الداخلية من عدمه، لكون الاخير لم يكن مرشحاً لهذا المنصب".

ونوه، إلى أن "كل ما ينشر على المواقع والصفحات الإخبارية بهذا الصدد لا علاقة له بالمكتب الإعلامي للأعرجي، وهي أخبار غير رسمية وعارية عن الصحة، داعين إلى أخذ المعلومات من المكتب الإعلامي وصفحاته الرسمية المعتمدة حصرا".

