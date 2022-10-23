شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تفتح ملف الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، الصالون النقاشى الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان تحديات الشراكة بين القطاع العام والخاص لخدمة الاقتصاد الوطني بمشاركة عدد من المختصين، يأتي ذلك في إطار اهتمام التنسيقية بقضايا الوطن والتي سيتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني المختلفة، وستنطلق خلال الفترة المقبلة.

ويناقش الصالون تحديات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بصفته شريك أساسي في رحلة التنمية التي تقوم بها الدولة، بالإضافة لأهمية تلك الشراكة وكيفية مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية وما هي أبرز المعوقات التي يواجهها تلك القطاع

ويستضيف الصالون إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ و د.وليد جاب الله الخبير الاقتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع و د.مصطفي ابوزيد عضو المنتدي الاقتصادي بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية ويدير الصالون المهندس إبراهيم رمضان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.