شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر الاقتصادى اتسمت بالمصارحة والشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى اليوم، مؤكداً أن كلمته اتسمت بالمصارحة والشفافية، والتى كشفت حقيقة الأمور كاملة أمام المواطنين، ليعلموا حجم الإجراءات ومناسبتها للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مضيفاً أن الكلمة عكست الانفتاح على كافة الرؤى بما يخدم صالح الوطن، والإرادة الجادة في التجاوب مع ما سينتهي إليه جلسات المؤتمر والحرص على تحقيقها بتأكيده أن الطريق يتسع للجميع.

وأضاف أحمد أبو زيد أن سياسة الدولة المصرية فى كشف الحقائق لها مردودها الأكبر فى الوصول للتلاحم الشعبى، كما أن لها أثرها الإيجابي في دفع عجلة التنمية بجميع قطاعات الدولة.

وأكد النائب أحمد أبو زيد عضو لجنة الإسكان أن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، والتي تستلزم وضع السياسات والتدابير الناجزة لتحجيم الآثار السلبية لتداعياتها على المواطن ومسيرة التنمية، وتزيد من فرص استثمار ما لدينا من قدرات اقتصادية كامنة بتعزيز أدواتها التنافسية نحو مستقبل واعد للاقتصاد المصري، كما أنه يمثل منصة هامة للتوافق حول آليات العبور من تحديات المرحلة الراهنة بخطوة استباقية في تبادل الآراء المختلفة بمبادرات عمليه تفتح آفاق جديدة.