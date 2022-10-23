شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى مشيدا بكلمة الرئيس السيسي اليوم: بثت روح من الأمل والتفاؤل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب الشعب الجمهوري، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي الذي انطلق اليوم ويمتد حتى 25 أكتوبر الجاري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الحزب في بيان له اليوم أن كلمة رئيس الجمهورية بالجلسة الافتتاحية، بثت روح من الأمل والتفاؤل والتي تبشر بمؤتمر قوي يُساهم في وضع حلول موضوعية للتحديات الاقتصادية التي نواجهها خلال الفترة الحالية.

كما ثمن الحزب المكاشفة التي تحلت بها كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.