شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة علي: التجارب الدولية تؤكد نجاح إدارة الأصول المستغلة فى سداد الدين العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة علي، أستاذ إدارة المخاطر بجامعة القاهرة وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاجتماع على طاولة المؤتمر الاقتصادي للحديث عن مستقبل الاستثمار في الاقتصاد المصري يعد نجاحا للإرادة السياسية، لافتة إلى أن مصر تمتلك من الثروات والأصول غير المستغلة ما يقدر بـ3 تريلونات جنيه، بعدد 3700 أصل غير مستغل على مستوى الجمهورية.

وأوضحت غادة علي خلال كلمتها في المؤتمر الاقتصادي، أن أحد معايير نجاح أو فشل الدول على مستوى العالم هو كيفية إداراتها لثرواتها، وحتى أزمة 2008 الاقتصادية كانت الدول تهتم بإدارة الدين العام أكثر من اهتمامها بإدارة الثروات بالرغم من أن الثروات في كثير من الأحيان كانت تفوق الدين العام وتغطيه، مشيرة إلى أن إسناد الأصول غير المستغلة في مصر لصندوق مصر السيادي محاولة جيدة ولكن تطرح تساؤلا بأن هل هذا يكفي أم أننا بحاجة لانبثاق صندوق محترف يتضمن الإدارة الاقتصادية من داخل الصندوق السيادي لإدارة الأصول.

وأكدت أستاذ إدارة المخاطر بجامعة القاهرة، أن أزمة الأصول ليست في مصر فقط بل على مستوى العالم ويمكننا متابعة التجارب الدولية، حيث أنشئت كوريا صندوقا لإدارة الأصول غير المستغلة بها وكانت النتيجة ارتفاع قيمة الأصول غير المستغلة بعد إدارة الصندوق لها من 99 مليار دولار إلى 312 مليار دولار، بمعدل زيادة 313% والقيمة الإيجارية للأصول في كوريا كانت 200 مليون دولار أصبحت 7.5 مليار دولار، وفرنسا أسست صندوقا لإدارة الأصول غير المستغلة ونتج عنه سداد 30% من الدين المحلي.