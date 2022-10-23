شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل دستورية النواب: الرئيس السيسي يدرك حجم التحديات ولديه شجاعة اتخاذ القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث اليوم بشفافية كاملة كعادته معتمدا مبدأ المكاشفة والمصارحة ومقدما المصلحة الوطنية للدولة المصرية .

وأضاف الطماوي، أن الرئيس يدرك تماما المعوقات والتحديات وأيضا حجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات التي تولي فيها مسئولية قيادة مصر، مشيراً إلى أن كلمة الرئيس أرجعت الفضل في الانتصار علي التحديات التي واجهت مصر إلي إرادة الشعب المصري العظيم وقدرة هذا الشعب علي مجابهة التحديات.

وأوضح الطماوي، أن إرادة القيادة السياسية وحكمتها في اتخاذ القرار بل وشجاعة اتخاذ القرار عندما تلاقت مع الإرادة الشعبية كان النجاح بفضل الله وتوفيقه في عبور الكثير من الأزمات الأمر الذي أعاد تشكيل وجه مصر أمام العالم .

وتابع مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني: "الرئيس قدم المصلحة الوطنية علي شعبيته وقدم لمستقبل مصر وحاضرها مستفيدا من رصيده الذي لن ينفذ، والشعب المصري يقدر حجم الإنجازات ويدرك جهود الرئيس".

واختتم الطماوي حديثه، موجها رسالة إلى الرئيس السيسي، قائلا: "رصيدك سيادة الرئيس لن ينفذ، والمصريون وراءك لبناء جمهورية جديدة فيها الأمل المبني علي العمل نبراس حياة".