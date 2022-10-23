شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم المليجى مشيدا بكلمة الرئيس السيسي: المؤتمر الاقتصادى خطوة هامة لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب النائب حاتم المليجي عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن المؤتمر الاقتصادي بمثابة خطوة إيجابية وهامة في طريق زيادة الإنتاج ودفع عجلة الاستثمار بشكل أكبر من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد "المليجي" خلال تصريح خاص، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي، مضيفًا أن العالم يمر بأزمات مختلفة، وخاصة منذ جائحة كورونا وصولًا للحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها على سلاسل الامداد، وتأثيرها على دول العالم المختلفة.

وواصل:" مصر شهدت فترة من النمو الاقتصادي، رغم جائحة كورونا، وكان هناك عدد من المشاريع والمبادرات كبيرة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبرزها مبادرة حياة كريمة، بجانب مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية".

وشدد على أن الهدف الهام والرئيسي بالمؤتمر هو زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وخفض فاتورة الاستيراد، مضيفًا:" هناك جهود كبيرة، وسنرى ثمار هذه الجهود وثمارها على المواطنين".