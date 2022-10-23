بعد "ميكروباص الخارجة".. انقلاب سيارة وإصابة 12 شخصًا في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 12 شخصًا، بينهم 3 أطفال في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص"، مساء اليوم الأحد، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق " الداخلة – الفرافرة" بالقرب من قرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة، بمنطقة الكيلو 85 بالطريق.

أسفر الحادث عن إصابة: طارق صلاح الدين طاهر، 52 عاما ومقيم قرية الراشدة بمركز الداخلة، صابر سيف الدين حنفي، 42 عاما ومقيم قرية الهنداو بمركز الداخلة، ونجله محمود صابر سيف الدين، 10 أعوام، محجوبة عبدالنبي عبد الله، 65 عاما ومقيمة قرية الشيخ والي بمركز الداخلة، إيمان فاروق سيد حماد، 40 عاما ومقيمة بقرية العوينة بمركز الداخلة، محمود طارق صلاح، 7 أعوام، ومقيم قرية الراشدة بمركز الداخلة، أحمد محمد أحمد، 61 عاما من قرية الجديدة بمركز الداخلة، خالد سيد صابر، 33 عاما من عزب القصر بالداخلة، أحمد محمود سيد، 32 عاما من قرية الشيخ والي بالداخلة، فاطمه سالم محمد، 30 عاما من قرية الشيخ والي بالداخلة، سيدة أحمد محمود، 3 أعوام، عائشة أحمد محمود، 45 يوما.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت واحة الخارجة في محافظة الوادي الجديد شهدت واقعة انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 18 بينهم 7 أطفال.

وتلقى اللواء محمود أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين لمستشفى الخارجة التخصصي.

بفحص البلاغ تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على طريق "الخارجة – أسيوط" في منطقة الكيلو 120 على الطريق، أسفر عن إصابة: كوثر محمد عبد الظاهر 61 عاًما، مصابة وفي حالة غيبوبة، فاطمة محمد قطب 40 عاما، ريتاج محمد طه 5 أعوام، عبد الرحمن ناصر حسان 14 عامًا، أسماء علي عثمان 37 عاما، زينب نصر حسان 8 أعوام، عبد اللاه يوسف عبد اللاه 33 عاما، فاطمة عبد الفتاح أحمد 35 عامًا، مصاب وفي غيبوبة، هناء جابر عبيد عزقلاني 37 عامًا، مني محمد أنور 23 عاما، رحمة محمد أنور 12 عامًا، سما عبد الجواد محمد 10 أعوام، في غيبوبة، مجهول الهوية 35 عامًا في غيبوبة، محمد مكرم قطب 26 عامًا، معالي ضاحي ناجي 35 عاًما، صابر عبد الفتاح 15 عامًا، ملك ابراهيم فهمي 13 عامًا، أسماء علي عثمان 37 عامًا وجمعيهم من محافظة المنيا.

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