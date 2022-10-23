تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ "اللجان النوعية" في المرج لـ 25 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمد رجب سلامة بخلية اللجان النوعية بالمرج لجلسة 25 أكتوبر الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 526 لسنة 2021 جنايات المرج، للمتهمين العديد من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكوين إحدى خلايا اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان، وحيازة مواد مفرقعة.