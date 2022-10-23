نيجيريا: مقتل 36 شخصًا في صراع على أرض مراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - لاجوس - (د ب أ)

قال مسؤولون في نيجيريا اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 36 شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات على أرض رعوية بين رعاة ومزارعين في غربى البلاد.

وقال تيرفر أكاسى المتحدث باسم حكومة ولاية بنوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأحد ، إن الحكومة تعتقد أن 50 شخصا قتلوا، غير أنه لم يتم انتشال سوى 36 جثة. وتردد أن 20 شخصا آخر أصيبوا في الاشتباكات.

ووقعت أعمال العنف يوم الأربعاء الماضي، غير أنه لم تتكشف الأنباء سوى في نهاية الأسبوع. وقال المتحدث إن معظم سكان قرية جبيجي فروا.

وكان قد قتل 22 شخصا الأسبوع الماضي في اشتباكات مشابهة .

وتتزايد الصراعات على الأرض الخصبة المطلوبة لكل من زراعة المحاصيل الغذائية ورعي الماشية، في بلد يبلغ عدد سكانه 206 ملايين نسمة.