وزير الدفاع الروسي يناقش الوضع في أوكرانيا مع نظيره الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن الوضع في أوكرانيا كان محور المحادثات الهاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وهي المحادثات الثانية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت الوزارة - في بيان نقلت عنه وكالة /تاس/ الروسية - "جرت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويجو ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وناقشا الوضع في أوكرانيا".

وأشار البيان إلى أن المحادثة كانت من من الجانب الأمريكي.

وكان سيرجي شويجو تحدث - في وقت سابق من اليوم عبر الهاتف- مع نظرائه البريطانيين والفرنسيين والأتراك، بن والاس وسيباستيان ليكورنو وخولوسي أكار، للتعبير عن مخاوف روسيا بشأن الاستفزازات المحتملة باستخدام قنبلة قذرة في أوكرانيا.

وأثارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا موضوع الابتزاز النووي الأوكراني، وقالت في وقت سابق إن كييف تخطط لصنع قنبلة قذرة "قنبة نووية ضعيفة القوة" لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا.