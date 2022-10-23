سفينتا إنقاذ بالبحر المتوسط تنقذان مجموعة من المهاجرين

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ)

أنقذت سفينتا إنقاذ تديرهما اثنتان من منظمات الإغاثة الخاصة عشرات المهاجرين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بقوارب عبر البحر المتوسط، في سلسلة من عمليات الإنقاذ في نهاية الأسبوع .

وأعلنت منظمة إغاثة ألمانية اليوم الأحد أن فرق الإنقاذ التابعة لها أنقذت 45 مهاجرا من الغرق في البحر المتوسط كانوا على متن قارب خشبي.

وأوضحت منظمة الإغاثة البحرية الألمانية "إس أو إس هيومانتي" التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها اليوم أن زورقي صيد وطائرة تابعة لمنظمة "سي ووتش" الألمانية المعنية بالإغاثة البحرية أيضا، لفتت انتباه فريق سفينة "هيومانتي1" بأن هناك قاربا بحاجة للإغاثة في منطقة البحث والإغاثة المحيطة بمالطا مساء أمس السبت.

وبحسب المنظمة، لم يكن أي شخص على متن القارب يرتدي سترة نجاة.

وقالت منظمة "اس او اس ميديتيراني " اليوم إن سفينتها "اوشن فايكنج" أنقذت نحو 40 مهاجرا من قارب مطاطي كان يواجه مشكلات في البحر.

يشار إلى أن منظمات خاصة تنقذ بصورة دورية مهاجرين في البحر المتوسط تعرضوا لخطر الغرق وهم في طريقهم من السواحل التونسية أو الليبية إلى أوروبا.

وأضافت منظمة "اس او اس ميديتيراني" أن سفينتها استقبلت بالفعل أمس السبت 34 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي غير صالح للابحار، مضيفة أن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم على متن السفينة "أوشن فايكنج" ارتفع إلى 70 مهاجرا.