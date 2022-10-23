خفير يمطر ابن عمه بـ7 طلقات في الصف: "كله إلا أكل العيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أمطر خفير خصوصي ابن عمه بـ7 طلقات بسبب خلاف على حراسة قطعة أرض بمركز الصف جنوب الجيزة.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة قتيل بقطعة أرض بدائرة المركز.

تحريات العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب، بينت أن خلافا بين القتيل وابن عمه على حراسة قطعة أرض انتهى بإطلاق الأخير 7 طلقات من سلاح آلي استقرت بجسد ابن عمه، ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد أبو القاسم مفتش فرقة الشرق، والمقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة مبررًا "كله إلا أكل العيش".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.