شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة من يورجن كلوب بشأن مستقبله مع ليفربول الفترة القادمة والان مع التفاصيل



محمد الفلاح - تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، عن خسارة فريق نوتنجهام فورست فى الجولة الأخيرة، وأجاب المدرب عن سؤال أحد الصحفيين عن الضغوطات التى يتلقاها فى ليفربول هذا الموسم، بعد هذا الكم الكبير من الإخفاقات وتذبذب نتائج الفريق فى مسابقة البيرميرليج.

وأكد المدرب الألماني أنه لا يهتم بمثل هذه الأحاديث، أنه يعلم عمله جيدًا مع الفريق، ويثق فى تقديمه للإضافة المنتظرة منه، وأشار إلى أن وضعه مع ليفربول مختلف، حيث أنه لا يتعرض للإقالة مثل باقي المدربين، كما أن إدارة الفريق تثق فى قدراته بشكل الكبير، ولن يتمكن عن الإفصاح بأكثر من ذلك فى هذا الشأن.



كلوب يفسر ضعف المجهود البدني للاعبيه

وأضاف أن الفريق قام بلعب 3 مواجهات فى أسبوع واحد، الأمر الذي لا شك فيه أنه أثر على لاعبيه بالسلب، فى ظل إمتلاكه قائمة محدودة من اللاعببن الذي يقوم بالإعتماد عليهم، نظرًا لمعاناة الفريق العديد من الإصابات العضلية القوية منذ بداية الموسم، الأمر الذي يلقي بظلاله على الفريق بصورة سيئة فى نهاية المطاف.



تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على فريق أياكس يوم الأربعاء القادم، فى الجولة الخامسة، من فعاليات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.