شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "دينية النواب": المؤتمر الاقتصادى فرصة لطرح تصورات لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على أهمية المؤتمر الاقتصادي (مصر 2022) الذي انطلق اليوم الأحد، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر فاعلياته على مدار ثلاثة أيام متتالية بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين، وممثلي المجتمع المدني؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، وطرح الحلول والمقترحات فى ظل الأزمات الاقتصادية التى يعاني منها العالم بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار العبد، إلى أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت وفى ظل الظروف الراهنة يعد فرصة هامة لمناقشة كل القضايا والتحديات الاقتصادية، وطرح وتبادل التصورات والرؤى والحلول لكيفية مواجهتها، وطرح تصورات لآليات النهوض بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مصر لديها القدرة على عبور هذه الأزمات والتصدى ومواجهة التحديات، لافتا إلى أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت مصر نموا وتطورا اقتصاديا كبيرا وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم، مؤكداً ثقته الكاملة فى قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود - بصلابته المعهوده - أمام مختلف التحديات التى تجتاح العالم.

ولفت أسامة العبد، إلى أهمية تنفيذ توصيات ومخرجات المؤتمر الاقتصادى بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى ومرونته.