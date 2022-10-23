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التنسيقية تواصل جولات دعم الحوار الوطنى وتلتقى أهالى بولاق الدكرور بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - عقدت النائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية مع العشرات من أهالي بولاق الدكرور بالجيزة، فى إطار جولات التنسيقية للتوعية بالحوار الوطني وأهميته والاستماع للمواطنين.

ودارت المناقشة حول تعريف المواطنين بحالة الحوار الوطنى التى تعيشها الدولة المصرية، والتى تهتم بكل ما يشغل المواطنين في كافة المجالات الصحية والتعليمية ومشكلة المحليات.

وأوضحت الدكتورة رشا أبو شقرة، أن أهمية الحوار الوطني تكمن في فتح قنوات تواصل مع المواطنين لطرح المشكلات التى تواجههم وإدراجها ضمن أجندة الحوار الوطنى لوضع حلول جذرية لها، متوجهة بالشكر للقيادة السياسية على خلق هذه الحالة المثمرة والتي كافة أطياف المجتمع.

وتصدرت مشكلة المحليات والانتهاء من قانون الإدارة المحلية النقاش، كما تطرق إلى المشكلات التى تواجه الشباب، وعن دور المشروعات القومية في توفير فرص عمل للشباب وأهميتها، حيث أشاد المواطنين بحالة الحوار الوطنى التى أتاحت لهم الفرصة للتعبير عن وجه نظرهم ووضعها محل اعتبار وتنفيذ.

حضر اللقاء مجموعة من الشباب وأصحاب المحال التجارية وقيادات العمل العام ببولاق الدكرور.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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